МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершили на улице Мусы Джалиля на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили дорожно-ремонтные работы на улице Мусы Джалиля на юге столицы. На всем протяжении участка, а это около двух километров, привели в порядок свыше 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводили в несколько этапов. Сначала специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" сняли фрезой старое покрытие, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, заменили бортовой камень, привели в порядок тротуарное покрытие и уложили асфальтобетонное полотно на проезжей части.