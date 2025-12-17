https://ria.ru/20251217/doroga-2062565016.html
Дорожно-ремонтные работы завершили на улице Мусы Джалиля на юге Москвы
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы завершили на улице Мусы Джалиля на юге Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили дорожно-ремонтные работы на улице Мусы Джалиля на юге столицы. На всем протяжении участка, а это около двух километров, привели в порядок свыше 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводили в несколько этапов. Сначала специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" сняли фрезой старое покрытие, затем отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки, заменили бортовой камень, привели в порядок тротуарное покрытие и уложили асфальтобетонное полотно на проезжей части.
"На завершающем этапе нанесли более 1,5 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Последний раз покрытие меняли в 2021 году. Сейчас истек гарантийный срок службы полотна, образовались колеи, что могло негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения", - добавляется в сообщении.