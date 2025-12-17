Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сценарий укрепления рубля, которым был отмечен весь уходящий год, в 2026-м сменится умеренным ослаблением. Курс ожидается в рамках 90-100 рублей за доллар. В каком случае ближе окажется верхняя граница, а в каком нижняя, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
К основаниям для завершения цикла укрепления рубля она отнесла ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что приведет к росту спроса, в том числе, на импорт. Низкие цены на нефть снизят приток валютной выручки в страну, а сокращение объема продаж валюты ЦБ и Минфином уменьшит ее предложение на внутреннем рынке.
"В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", — говорит Наталья Пырьева.
Нижняя граница диапазона предполагает улучшение геополитической ситуации и нормализацию международных отношений, верхняя – ухудшение обстановки и усиление санкций, заключила она.
