Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/dollar-2062511026.html
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей - РИА Новости, 17.12.2025
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей
Сценарий укрепления рубля, которым был отмечен весь уходящий год, в 2026-м сменится умеренным ослаблением. Курс ожидается в рамках 90-100 рублей за доллар. В... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T02:17:00+03:00
2025-12-17T02:17:00+03:00
экономика
цифра брокер
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984062575_0:205:3215:2013_1920x0_80_0_0_18f41cc81f98212ba0049122dbffd9dd.jpg
https://ria.ru/20251213/dollar-2061783212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984062575_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_2c9d104621c592a5a53159800f164831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цифра брокер, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар
Экономика, Цифра брокер, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар
Раскрыто, в каком случае доллар снова будет по 100 рублей

Аналитик Пырьева: в 2026 году доллар может подорожать до 100 рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТабло обмена курса доллара и евро
Табло обмена курса доллара и евро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Табло обмена курса доллара и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сценарий укрепления рубля, которым был отмечен весь уходящий год, в 2026-м сменится умеренным ослаблением. Курс ожидается в рамках 90-100 рублей за доллар. В каком случае ближе окажется верхняя граница, а в каком нижняя, агентству "Прайм" рассказала глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
К основаниям для завершения цикла укрепления рубля она отнесла ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, что приведет к росту спроса, в том числе, на импорт. Низкие цены на нефть снизят приток валютной выручки в страну, а сокращение объема продаж валюты ЦБ и Минфином уменьшит ее предложение на внутреннем рынке.
«
"В зависимости от обстоятельств во внешнем контуре и геополитического положения мы ожидаем движение рубля в направлении 90-100 рублей за доллар США", — говорит Наталья Пырьева.
Нижняя граница диапазона предполагает улучшение геополитической ситуации и нормализацию международных отношений, верхняя – ухудшение обстановки и усиление санкций, заключила она.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Аналитик предупредил о начале наступления доллара на рубль
13 декабря, 02:18
 
ЭкономикаЦифра брокерЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала