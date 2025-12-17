Истории, похожие на дело Долиной, рассмотрят в эфире "Пусть говорят"

"Кроме всего прочего, как показывает опыт наших героев, которые к нам присоединятся, иногда и месяц (периода - ред.) "охлаждения", и два, и полгода, ничего дают. Потому что потом вдруг продавец вспоминает, что был под воздействием мошенников. Истории до боли похожие на дело Долиной и Лурье, но будут говорить обычные люди. Чем они закончатся теперь в свете свежего решения Верховного суда? Об этом речь пойдет в нашем следующем эфире", - сказал Борисов в эфире программы "Пусть говорят" в среду.