Истории, похожие на дело Долиной, рассмотрят в эфире "Пусть говорят" - РИА Новости, 17.12.2025
22:35 17.12.2025
Истории, похожие на дело Долиной, рассмотрят в эфире "Пусть говорят"
москва
россия
лариса долина
дмитрий борисов
пусть говорят
дело о квартире долиной
происшествия
москва, россия, лариса долина, дмитрий борисов, пусть говорят, дело о квартире долиной, происшествия
Москва, Россия, Лариса Долина, Дмитрий Борисов, Пусть говорят, Дело о квартире Долиной, Происшествия
Трансляция специального выпуска программы "Пусть говорят" с Ларисой Долиной. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Истории людей, похожие на ту, что произошла с народной артисткой Ларисой Долиной и покупательницей её квартиры Полиной Лурье, рассмотрят в эфире программы "Пусть говорят" в четверг, сообщил ведущий программы Дмитрий Борисов.
Верховный суд во вторник признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Кроме всего прочего, как показывает опыт наших героев, которые к нам присоединятся, иногда и месяц (периода - ред.) "охлаждения", и два, и полгода, ничего дают. Потому что потом вдруг продавец вспоминает, что был под воздействием мошенников. Истории до боли похожие на дело Долиной и Лурье, но будут говорить обычные люди. Чем они закончатся теперь в свете свежего решения Верховного суда? Об этом речь пойдет в нашем следующем эфире", - сказал Борисов в эфире программы "Пусть говорят" в среду.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
