Бледанс надеется, что Долина и Лурье придут к компромиссу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Телеведущая Эвелина Блёданс выразила надежду, что народная артистка РФ Лариса Долина и покупательница ее квартиры Полина Лурье придут к компромиссу после решения Верховного суда РФ.

В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.