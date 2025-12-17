Бледанс надеется, что Долина и Лурье придут к компромиссу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Телеведущая Эвелина Блёданс выразила надежду, что народная артистка РФ Лариса Долина и покупательница ее квартиры Полина Лурье придут к компромиссу после решения Верховного суда РФ.
Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
"Я уверена, что будут какие-то компромиссы: и для Ларисы важна эта квартира, возможно, и, возможно, будет куплена другая квартира, и мы найдем другие пути решения вот этого конфликта. Но суд разобрался", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в среду.
Кроме того, Блёданс призвала общественность поддержать Долину. По мнению телеведущей, на Долину в данной ситуации нужно смотреть, в первую очередь, как на женщину, мать, бабушку.
"Почти 40 лет "погоду в доме" - в наших домах - делала народная артистка России Лариса Долина, почему-то мы все об этом забыли... Зрители сейчас, я думаю, к Новому году должны все-таки пожелать здоровья этой замечательной артистке. В этой ситуации трудно было не сойти с ума, не потерять голос, не озлобиться", - добавила она.
В начале декабря Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят". Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.