Лурье интересовалась у Долиной причиной продажи квартиры

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полина Лурье интересовалась у певицы Ларисы Долиной, почему она решила продать свою квартиру, заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
"Она (Долина - ред.) объясняла Полине, что ей тесно и еще нужно размешаться с дочерью, которая к ней приезжает, хотя в этой квартире она не живет, и внучкой. И она хотела более комфортные условия… Путем продажи этой квартиры, получив деньги, она купит себе другую большую по площади квартиру", - утверждает Свириденко.
Адвокат также заявила, что в квартире у Долиной было очень много концертных нарядов и мало места, чтобы их разместить. "Если посмотреть на антураж, на обстановку, там на вешалках во всех комнатах концертные наряды, там мало места", - добавила она.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
16 декабря, 18:47