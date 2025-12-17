https://ria.ru/20251217/dolina-2062765233.html
Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру
Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру - РИА Новости, 17.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру
Певица Лариса Долина освободит квартиру либо попробует заключить мировое соглашение, предположила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T21:10:00+03:00
2025-12-17T21:10:00+03:00
2025-12-17T23:49:00+03:00
москва
россия
лариса долина
пусть говорят
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c210d06f3e57b862ec0c2bda86314207.jpg
https://ria.ru/20251217/dolina-2062745461.html
https://ria.ru/20251217/sud-2062762770.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062451294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_380617b35b6ac8f352c163805d4d2a31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, лариса долина, пусть говорят, дело о квартире долиной
Москва, Россия, Лариса Долина, Пусть говорят, Дело о квартире Долиной
Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру
Свириденко: Долина освободит квартиру или попробует заключить мировое соглашение
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина освободит квартиру либо попробует заключить мировое соглашение, предположила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
"Сначала нужно получить решение суда. Если дойдёт до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она (Долина - ред.) освободит квартиру, либо она будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира", - сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего может ли Лурье уже находиться в квартире.
Во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной
оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.