Адвокат Лурье рассказала, будет ли Долина освобождать квартиру

"Сначала нужно получить решение суда. Если дойдёт до такого конфликта и квартира не будет освобождена, тогда решение суда о выселении, тогда уже приставы будут работать. Тут два варианта возможны: либо она (Долина - ред.) освободит квартиру, либо она будет пытаться заключить мировое соглашение, потому что мировое соглашение и сейчас возможно заключить, но Полине нужна квартира", - сказала Свириденко, отвечая на вопрос ведущего может ли Лурье уже находиться в квартире.