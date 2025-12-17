Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали проверить судей по делу Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/dolina-2062745461.html
В Совфеде призвали проверить судей по делу Долиной
В Совфеде призвали проверить судей по делу Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
В Совфеде призвали проверить судей по делу Долиной
Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:33:00+03:00
2025-12-17T18:33:00+03:00
дело о квартире долиной
москва
россия
лариса долина
андрей клишас
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062449823_0:243:3065:1967_1920x0_80_0_0_8dce8f4b5befdb63633a9f7dec1b2fe6.jpg
https://ria.ru/20251217/kvartira-2062653950.html
https://ria.ru/20251217/dolina-2062483144.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2060935557.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062449823_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dafe45ee80a4678dcd54aab057412806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, москва, россия, лариса долина, андрей клишас, московский городской суд
Дело о квартире Долиной, Москва, Россия, Лариса Долина, Андрей Клишас, Московский городской суд
В Совфеде призвали проверить судей по делу Долиной

Сенатор Клишас призвал проверить выносивших решение по делу Долиной судей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский сенатор Андрей Клишас после решения Верховного суда по спору о квартире Ларисы Долиной предложил проверить компетентность судей, которые выносили решение по этому делу. Об этом он заявил в интервью РБК.
"Считаю, что следующий правильный шаг — обсудить компетентность тех судей, которые допустили столь экстравагантное толкование норм законодательства, что привело к появлению новых мошеннических схем по обману добросовестных приобретателей недвижимости", — сказал он.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной
Вчера, 14:53

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной
Вчера, 12:25
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
16 декабря, 18:49
 
Дело о квартире ДолинойМоскваРоссияЛариса ДолинаАндрей КлишасМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала