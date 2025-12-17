Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной
14:37 17.12.2025
СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной
СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной
У певицы Ларисы Долиной остается еще одна квартира в Москве после решения Верховного суда
СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной

Shot: у Долиной осталась квартира в Лефортово площадью 50 кв.м за 18 млн рублей

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Юрий Кочетков
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. У певицы Ларисы Долиной остается еще одна квартира в Москве после решения Верховного суда, сообщает Life.
Ларисы Долиной в Москве останется единственная квартира в Лефортово. Площадь последней недвижимости певицы в столице составляет 50 квадратных метров, и такая небольшая квартира оценивается в 18 миллионов рублей", — говорится в материале.
Певица Лариса Долина
Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из квартиры
Вчера, 14:13
По данным издания, речь идет о квартире в пятиэтажном доме 1961-го года постройки, которую Долина приобрела в 2006 году. Жилье до сих пор принадлежит артистке, но она в нем никогда не жила.
Накануне ВС поставил точку по делу Долиной. Он отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Певица, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, должна ее покинуть. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будет решаться принудительно.
Певица Лариса Долина
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель
Вчера, 11:46

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Полина Лурье
Лурье ответит Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"
Вчера, 11:27
 
