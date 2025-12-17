СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. У певицы Ларисы Долиной остается еще одна квартира в Москве после решения Верховного суда, сообщает Life.
"У Ларисы Долиной в Москве останется единственная квартира в Лефортово. Площадь последней недвижимости певицы в столице составляет 50 квадратных метров, и такая небольшая квартира оценивается в 18 миллионов рублей", — говорится в материале.
По данным издания, речь идет о квартире в пятиэтажном доме 1961-го года постройки, которую Долина приобрела в 2006 году. Жилье до сих пор принадлежит артистке, но она в нем никогда не жила.
Накануне ВС поставил точку по делу Долиной. Он отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Певица, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, должна ее покинуть. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будет решаться принудительно.
Афера с квартирой
Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.