https://ria.ru/20251217/dolina-2062576428.html
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель - РИА Новости, 17.12.2025
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель
Творческие и концертные планы народной артистки РФ Ларисы Долиной не изменятся после решения Верховного суда России по делу о квартире, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:46:00+03:00
2025-12-17T11:46:00+03:00
2025-12-17T11:54:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
сергей пудовкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251217/lure-2062573649.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, сергей пудовкин
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Сергей Пудовкин
Планы Долиной не изменятся после решения суда, заявил ее представитель
Пудовкин: концертные планы Долиной не изменятся после решения Верховного суда