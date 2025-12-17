Рейтинг@Mail.ru
ВС включит спор о праве собственности на квартиру Долиной в обзор практики
09:41 17.12.2025 (обновлено: 11:40 17.12.2025)
ВС включит спор о праве собственности на квартиру Долиной в обзор практики
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Верховный суд обобщит практику рассмотрения дел об оспаривании сделок с недвижимостью с учетом решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"По поручению Игоря Краснова три коллегии Верховного суда России — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам — уже готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет и принятое накануне <…> решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", — говорится в релизе.
16 декабря, 16:03
Верховный суд составляет такие обзоры, чтобы обеспечить единообразие судебной практики. Нижестоящие инстанции должны руководствоваться включенными в документ примерами при принятии решений.
Накануне ВС поставил точку по делу Долиной. Он отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Певица, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, должна ее покинуть. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будет решаться принудительно.
Заседание Верховного суда по делу о квартире Долиной. Полное видео
Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
