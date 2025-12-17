В ДНР погиб человек при подрыве на взрывоопасном предмете

ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Сотрудница МВД по ДНР погибла во время исполнения служебных обязанностей, еще три сотрудника получили ранения различной степени тяжести при подрыве на взрывоопасном предмете (ВОП) на территории Кураховского муниципального округа, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"При исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Кроме того, ранения тяжелой и средней степени тяжести получили три сотрудника. Глава республики отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.