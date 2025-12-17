ВСУ за сутки потеряли до 45 боевиков в зоне действий "Днепра"

"(Подразделениями группировки войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 45 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.