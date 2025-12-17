Рейтинг@Mail.ru
Заградотряды не дают военным ВСУ сдаваться в плен в Димитрове, заявил Гагин - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 17.12.2025
Заградотряды не дают военным ВСУ сдаваться в плен в Димитрове, заявил Гагин
Заградотряды не дают военным ВСУ сдаваться в плен в Димитрове, заявил Гагин
Заградотряды, созданные из националистов и наёмников, не дают окруженным солдатам ВСУ в Димитрове сдаваться в плен, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 17.12.2025
Гагин: заградотряды не дают окруженным боевикам ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заградотряды, созданные из националистов и наёмников, не дают окруженным солдатам ВСУ в Димитрове сдаваться в плен, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Есть попытки сдачи в плен, но эти попытки сдачи в плен очень часто пресекаются так называемыми заградотрядами, которые созданы из националистов и наемников, которым, по большому счету, эти люди никто. Их не жалко", — сказал Гагин в эфире Первого канала.
Минобороны РФ в своих сводках сообщает, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожение окруженного противника в Димитрове ДНР. Накануне ведомство проинформировало, что были зачищены еще 120 зданий в микрорайонах Восточный и Западный.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДимитровДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
