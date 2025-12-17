Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил большое количество дезертиров в ВСУ
15:12 17.12.2025 (обновлено: 15:24 17.12.2025)
Путин отметил большое количество дезертиров в ВСУ
Путин отметил большое количество дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Путин отметил большое количество дезертиров в ВСУ
Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вооруженные силы (Украины - ред.) деградируют, об этом говорит увеличивающееся количество дезертиров. Только уголовных дел возбуждено на Украине более 100 тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом", - сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
