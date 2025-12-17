https://ria.ru/20251217/dezertiry-2062664530.html
Путин отметил большое количество дезертиров в ВСУ
Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч