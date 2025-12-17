https://ria.ru/20251217/devochka-2062575081.html
В Крым доставили девочку, пострадавшую при обстреле в Запорожской области
В Крым доставили девочку, пострадавшую при обстреле в Запорожской области
Раненую в результате атаки ВСУ по частному дому в Запорожской области девочку доставили на лечение в Крым, состояние ребенка тяжелое, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2025
