В Крым доставили девочку, пострадавшую при обстреле в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Раненую в результате атаки ВСУ по частному дому в Запорожской области девочку доставили на лечение в Крым, состояние ребенка тяжелое, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ в Запорожской области, переведена в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в минздраве.