Назван самый короткий день 2025 года - РИА Новости, 17.12.2025
02:59 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/den-2062521534.html
Назван самый короткий день 2025 года
Назван самый короткий день 2025 года - РИА Новости, 17.12.2025
Назван самый короткий день 2025 года
Самый короткий день в 2025 году - 21 декабря, на широте Москвы он продлится всего 6 часов 59 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. РИА Новости, 17.12.2025
москва
земля
московский планетарий
https://ria.ru/20251212/rabochiy-den-2061613386.html
москва
земля
москва, земля, московский планетарий
Москва, Земля, Московский планетарий
Назван самый короткий день 2025 года

РИА Новости: самым коротким днем 2025 года будет 21 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прохожие на Площади трех вокзалов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самый короткий день в 2025 году - 21 декабря, на широте Москвы он продлится всего 6 часов 59 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
"Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут. К концу месяца день увеличится до 7 часов 05 минут", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что момент зимнего солнцестояния - когда звезда будет на минимальной высоте над горизонтом - наступит 21 декабря в 18.03 мск.
Начиная с этого момента продолжительность светового дня начнет немного увеличиваться. Так, к новому году он станет длиннее на 7,5 минуты.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день
12 декабря, 11:27
 
МоскваЗемляМосковский планетарий
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
