Назван самый короткий день 2025 года
Назван самый короткий день 2025 года
Самый короткий день в 2025 году - 21 декабря, на широте Москвы он продлится всего 6 часов 59 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария. РИА Новости, 17.12.2025
москва
земля
московский планетарий
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самый короткий день в 2025 году - 21 декабря, на широте Москвы он продлится всего 6 часов 59 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
"Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли
максимальна, а продолжительность дня – минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут. К концу месяца день увеличится до 7 часов 05 минут", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что момент зимнего солнцестояния - когда звезда будет на минимальной высоте над горизонтом - наступит 21 декабря в 18.03 мск.
Начиная с этого момента продолжительность светового дня начнет немного увеличиваться. Так, к новому году он станет длиннее на 7,5 минуты.