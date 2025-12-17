Рейтинг@Mail.ru
Названо число рабочих дней в 2026 году
02:21 17.12.2025
Названо число рабочих дней в 2026 году
Названо число рабочих дней в 2026 году
Названо число рабочих дней в 2026 году
В 2026 году работающих россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...
2025
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Названо число рабочих дней в 2026 году

Депутат Бессараб: в 2026 году россиян ожидает 247 рабочих дней

© iStock.com / g-stockstudioБизнесмен работает за компьютером
Бизнесмен работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / g-stockstudio
Бизнесмен работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году работающих россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"В 2026 году работающих россиян ожидает производственный календарь с 247 рабочими днями и 118 днями отдыха", - сказала Бессараб.
По ее словам, если добавить к дням отдыха 28-календарный оплачиваемый отпуск, то всего отдых составит 146 дней.
"2025 год закончится самой короткой рабочей неделей, состоящей всего из двух дней: 29 и 30 декабря, а 2026-й начнется с самых длинных новогодних праздников, они продлятся до 12 января и всего составят 12 дней", - добавила политик.
Бессараб уточнила, что привычных россиянам четырехдневных выходных в майские праздники в 2026 году ждать не стоит. "Но общее количество дней отдыха позволяет и без них хорошо отдохнуть", - заключила она.
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
