Названо число рабочих дней в 2026 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году работающих россиян ожидает 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"В 2026 году работающих россиян ожидает производственный календарь с 247 рабочими днями и 118 днями отдыха", - сказала Бессараб

По ее словам, если добавить к дням отдыха 28-календарный оплачиваемый отпуск, то всего отдых составит 146 дней.

"2025 год закончится самой короткой рабочей неделей, состоящей всего из двух дней: 29 и 30 декабря, а 2026-й начнется с самых длинных новогодних праздников, они продлятся до 12 января и всего составят 12 дней", - добавила политик.