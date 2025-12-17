После ДТП, в котором погиб мэр Реутова, возбудили уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после смертельного ДТП в Навашинском районе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"ДТП произошло 7 декабря около 9.25 мск на 55-м километре автодороги М-12 "Восток-Москва-Казань" Навашинского городского округа. Водитель автомобиля Voyah не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 1985 годов рождения получили телесные повреждения. Один из пассажиров с многочисленными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.