https://ria.ru/20251217/delo-2062534411.html
Уголовное дело бывшего вице-президента РЖД Акулова прекращено
Уголовное дело бывшего вице-президента РЖД Акулова прекращено - РИА Новости, 17.12.2025
Уголовное дело бывшего вице-президента РЖД Акулова прекращено
Басманный суд Москвы вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова, свидетельствуют... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T06:58:00+03:00
2025-12-17T06:58:00+03:00
2025-12-17T06:58:00+03:00
россия
екатеринбург
михаил акулов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91272/08/912720820_0:167:2375:1503_1920x0_80_0_0_cd873941fa9d8be1d0e7fb9bd5a6bb4f.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054789855.html
https://ria.ru/20251023/delo-2050083720.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91272/08/912720820_0:0:2375:1782_1920x0_80_0_0_800f6b5804d63b5beb60fbfef4d49d93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, михаил акулов, федеральная пассажирская компания, ржд
Россия, Екатеринбург, Михаил Акулов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Уголовное дело бывшего вице-президента РЖД Акулова прекращено
РИА Новости: Басманный суд закрыл дело бывшего вице-президента РЖД Акулова
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Шестнадцатого декабря 2025 года вынесено постановление о прекращении производства по делу", - говорится в материалах.
Причины принятого решения не сообщаются.
Согласно судебным данным, Акулову и еще одному фигуранту Андрею Воронину вменялась часть 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Дело слушалось с сентября 2024 года.
Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест, а затем назначили запрет определенных действий.
Как ранее сообщал "Коммерсантъ", фигуранты обвинялись в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД
, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге
.
Согласно материалам дела, речь шла о периоде с февраля 2008 по январь 2016 года. Издание уточняло, что, по версии следствия, фигуранты, используя служебное положение Акулова
, похитили деньги, выделенные по двум договорам между "Федеральной пассажирской компанией
" и "Мехпрачечной СвЖД".
"Мехпрачечная СвЖД" была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья, предоставляемых пассажирам железной дороги.
Акулов в 2010-2016 годах был гендиректором ОАО "Федеральная пассажирская компания".