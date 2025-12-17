Уголовное дело бывшего вице-президента РЖД Акулова прекращено

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Шестнадцатого декабря 2025 года вынесено постановление о прекращении производства по делу", - говорится в материалах.

Причины принятого решения не сообщаются.

Согласно судебным данным, Акулову и еще одному фигуранту Андрею Воронину вменялась часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело слушалось с сентября 2024 года.

Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест, а затем назначили запрет определенных действий.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", фигуранты обвинялись в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД , в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге

Согласно материалам дела, речь шла о периоде с февраля 2008 по январь 2016 года. Издание уточняло, что, по версии следствия, фигуранты, используя служебное положение Акулова , похитили деньги, выделенные по двум договорам между " Федеральной пассажирской компанией " и "Мехпрачечной СвЖД".

"Мехпрачечная СвЖД" была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья, предоставляемых пассажирам железной дороги.