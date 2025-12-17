СК завершил дело против журналистки Хустик по делу о фейках об армии

КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против красноярской журналистки Светланы Хустик, арестованной по делу о фейках о ВС РФ, сообщает региональный главк СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий. В ходе следствия ее действия были переквалифицированы на пункты "г", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической ненависти", - говорится в сообщении.

Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Управление СК РФ по Красноярскому краю Республике Хакасия 30 сентября сообщило, что центральный суд Красноярска арестовал на два месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.

Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию, что речь идет о Светлане Хустик.