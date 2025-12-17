Рейтинг@Mail.ru
СК завершил дело против журналистки Хустик по делу о фейках об армии - РИА Новости, 17.12.2025
06:20 17.12.2025
СК завершил дело против журналистки Хустик по делу о фейках об армии
Следственные органы завершили расследование уголовного дела против красноярской журналистки Светланы Хустик, арестованной по делу о фейках о ВС РФ, сообщает... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
красноярский край
республика хакасия
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
СК завершил дело против журналистки Хустик по делу о фейках об армии

СК завершил дело против красноярской журналистки Хустик по делу о фейках о ВС РФ

КРАСНОЯРСК, 17 дек – РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела против красноярской журналистки Светланы Хустик, арестованной по делу о фейках о ВС РФ, сообщает региональный главк СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении журналиста регионального и иностранного интернет-изданий. В ходе следствия ее действия были переквалифицированы на пункты "г", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное из корыстных побуждений по мотивам политической, идеологической ненависти", - говорится в сообщении.
Екатерина Котрикадзе* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США
Вчера, 04:16
Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 30 сентября сообщило, что центральный суд Красноярска арестовал на два месяца журналистку по подозрению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая, будучи журналистом иностранного интернет-издания, внесенного в реестр иноагентов, опубликовала интервью, содержащее заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в зоне СВО, и получила за работу 64 тысячи рублей.
Пресс-служба красноярских судов в своем сообщении об избрании меры пресечения фигурантке дела подтвердила информацию, что речь идет о Светлане Хустик.
В октябре на сайте Росфинмониторинга сообщалось, что Хустик внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Дело о фейках о ВС России завели на основателя арт-группы "Партия мертвых"
13 декабря, 02:50
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
