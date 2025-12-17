https://ria.ru/20251217/chtoby-2062644092.html
Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте
Цель западноевропейских лидеров заключается в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе и не прекращать... РИА Новости, 17.12.2025
Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте
