Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте
14:35 17.12.2025 (обновлено: 14:41 17.12.2025)
Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте
Цель западноевропейских лидеров заключается в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе и не прекращать... РИА Новости, 17.12.2025
европа, мирный план сша по украине
Европа, Мирный план США по Украине
Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Цель западноевропейских лидеров заключается в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе и не прекращать войну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Европейцы - ред.) молчат в отношении любых каких-то критических замечаний в адрес Вашингтона, подчиняя все свои помыслы главной цели: убедить администрацию Дональда Трампа пойти по европейскому пути в украинском вопросе с тем, чтобы не прекращать развязанную Западом войну против Российской Федерации и, как я уже сказал, перетянуть на свою сторону Дональда Трампа и его администрацию", - сказал Лавров журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Европа, Мирный план США по Украине
 
 
