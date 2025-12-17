Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара

"В Юрье возобновила работу котельная №7. Аварийно-восстановительные работы в котельной №7 велись в течение всего дня. Был смонтирован щит управления, запущена насосная группа, после чего началась растопка котлов. На данный момент уже запущены два котла. Теплоноситель в дома потребителей подается", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в среду в 5.30 мск в бытовке котельной, затем огонь распространился на другие помещения. Пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет. В результате происшествия без отопления оставались пять многоквартирных и несколько частных домов. Аварийные бригады в течение нескольких часов подключили дома к котельной №2.