https://ria.ru/20251217/chp-2062729698.html
Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара
Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара - РИА Новости, 17.12.2025
Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара
Котельная возобновила работу в поселке Юрья Кировской области после пожара, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:47:00+03:00
2025-12-17T17:47:00+03:00
2025-12-17T17:47:00+03:00
происшествия
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_46c6e6450494f7ceca945f86eaf8c8fa.jpg
https://ria.ru/20251216/prichina-2062326127.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/16/1030891675_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_95c7016cb4b415e6c22741f949509d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара
Котельная в Кировской области возобновила работу после утреннего пожара
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Котельная возобновила работу в поселке Юрья Кировской области после пожара, сообщило правительство региона.
"В Юрье возобновила работу котельная №7. Аварийно-восстановительные работы в котельной №7 велись в течение всего дня. Был смонтирован щит управления, запущена насосная группа, после чего началась растопка котлов. На данный момент уже запущены два котла. Теплоноситель в дома потребителей подается", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло в среду в 5.30 мск в бытовке котельной, затем огонь распространился на другие помещения. Пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет. В результате происшествия без отопления оставались пять многоквартирных и несколько частных домов. Аварийные бригады в течение нескольких часов подключили дома к котельной №2.
Как рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области
, на пострадавшем объекте будет проведен ремонт, специалисты устанавливают причины возгорания.