17.12.2025
17:47 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/chp-2062729698.html
Котельная в Кировской области возобновила работу после пожара
кировская область
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пожарный работает на месте происшествия. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Котельная возобновила работу в поселке Юрья Кировской области после пожара, сообщило правительство региона.
"В Юрье возобновила работу котельная №7. Аварийно-восстановительные работы в котельной №7 велись в течение всего дня. Был смонтирован щит управления, запущена насосная группа, после чего началась растопка котлов. На данный момент уже запущены два котла. Теплоноситель в дома потребителей подается", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло в среду в 5.30 мск в бытовке котельной, затем огонь распространился на другие помещения. Пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших нет. В результате происшествия без отопления оставались пять многоквартирных и несколько частных домов. Аварийные бригады в течение нескольких часов подключили дома к котельной №2.
Как рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области, на пострадавшем объекте будет проведен ремонт, специалисты устанавливают причины возгорания.
Пожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
16 декабря, 11:55
 
