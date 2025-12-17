https://ria.ru/20251217/chp-2062705789.html
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
Подростки спасли 15-летнюю девушку от 45-летнего незнакомца в Борисоглебске Воронежской области, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:35:00+03:00
2025-12-17T16:35:00+03:00
2025-12-17T16:35:00+03:00
происшествия
борисоглебск
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
борисоглебск
воронежская область
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
