Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/chp-2062705789.html
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца - РИА Новости, 17.12.2025
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца
Подростки спасли 15-летнюю девушку от 45-летнего незнакомца в Борисоглебске Воронежской области, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:35:00+03:00
2025-12-17T16:35:00+03:00
происшествия
борисоглебск
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251204/primore-2059676526.html
борисоглебск
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, борисоглебск, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Борисоглебск, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронежской области подростки спасли 15-летнюю девушку от незнакомца

В Борисоглебске подростки спасли 15-летнюю школьницу от незнакомца

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Подростки спасли 15-летнюю девушку от 45-летнего незнакомца в Борисоглебске Воронежской области, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
В местных СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о том, что двое подростков гуляли в Борисоглебске и увидели, как взрослый мужчина начал душить девочку. Они бросились на помощь и отбили ее.
"В сети интернет сотрудники полиции выявили публикацию, проверив которую установили, что 9 декабря в 21.30 у дома 16 по улице Аэродромной 45-летний местный житель подошел к 15-летней девочке со спины, рукой потянул к себе, в результате чего она, потеряв равновесие, упала. Заметив происходящее, подошли подростки, с которыми она гуляла на улице. По данному факту проводится проверка", — сообщили в УМВД России.
Школьница, которая спасла ребенка, оказавшегося на карнизе третьего этажа жилого дома в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Приморье школьница спасла малыша, оказавшегося на карнизе третьего этажа
4 декабря, 06:33
 
ПроисшествияБорисоглебскВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала