Рейтинг@Mail.ru
Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/chistyakov-2062577320.html
Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену
Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену - РИА Новости, 17.12.2025
Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену
Гражданин России и Украины Егор Чистяков, передававший СБУ разведывательную информацию о военных объектах и военнослужащих, осужден в Москве на девять лет за... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:48:00+03:00
2025-12-17T11:48:00+03:00
россия
украина
москва
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20250801/fsb-2032772999.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, происшествия
Россия, Украина, Москва, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Происшествия
Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену

Гражданин России и Украины Чистяков получил девять лет за работу на СБУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гражданин России и Украины Егор Чистяков, передававший СБУ разведывательную информацию о военных объектах и военнослужащих, осужден в Москве на девять лет за государственную измену, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«
"Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу, 1975 года рождения, признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины... Суд постановил приговорить Чистякова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Установлено, что Чистяков по заданию СБУ собирал и передавал данные разведывательного характера о военных объектах Московского региона и военнослужащих Минобороны России. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
"ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в спецслужбе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Жителя Севастополя обвинили в госизмене
1 августа, 09:46
 
РоссияУкраинаМоскваСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала