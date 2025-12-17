Гражданин России и Украины Чистяков получил срок за госизмену

«

"Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу, 1975 года рождения, признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины... Суд постановил приговорить Чистякова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.