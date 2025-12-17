Рейтинг@Mail.ru
Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 17.12.2025 (обновлено: 23:23 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/chislo-2062582005.html
Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов
Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов - РИА Новости, 17.12.2025
Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов
Число пользователей национальной платформы MAX достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:05:00+03:00
2025-12-17T23:23:00+03:00
технологии
мессенджер max
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062408841.html
https://ria.ru/20251206/chaty-2060267765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:0:2421:1815_1920x0_80_0_0_d04c70e0850cb6a14aa3a7727d9d976f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мессенджер max, россия
Технологии, Мессенджер Max, Россия
Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов

Число пользователей мессенджера MAХ достигло 75 млн человек

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Число пользователей национальной платформы MAX достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба платформы.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума рассмотрит законопроект о подтверждении возраста с помощью Max
16 декабря, 15:46
"В Max зарегистрировались 75 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз.
Помимо этого, блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тысяч публичных каналов в Max с более чем 35 миллионами подписчиков.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россияне начали получать уведомления о создании домовых чатов в MAX
6 декабря, 10:08
 
ТехнологииМессенджер MaxРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала