Число пользователей платформы MAХ достигло 75 миллионов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Число пользователей национальной платформы MAX достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, Число пользователей национальной платформы MAX достигло 75 миллионов, среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек, сообщила пресс-служба платформы.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"В Max зарегистрировались 75 миллионов пользователей. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента запуска приложения пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений, позвонили более 2 миллиардов раз.

Помимо этого, блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тысяч публичных каналов в Max с более чем 35 миллионами подписчиков.