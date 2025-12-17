Чибис: проекты по развитию Арктики начинаются в Мурманске

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Конкуренция за Арктику во всем мире в последние десятилетия растет. Сегодня необходимы прорывные решения для развития макрорегиона, которые позволят использовать Трансарктический транспортный коридор максимально эффективно и выгодно, разрабатывать богатые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов и в целом повышать качество жизни на Севере. О том, что необходимо сделать в первую очередь, о ключевых пунктах формируемого комплексного проекта развития Арктики и, почему они важны для жителей Мурманской области, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Андрей Чибис.

– Андрей Владимирович, на встрече с президентом России Владимиром Путиным вы представили комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). В чем его суть? Почему мы все чаще слышим именно о ТТК, хотя раньше на слуху больше был Северный морской путь?

– Формально Северный морской путь – это участок от Карских ворот на западе до Берингова пролива на востоке. Тем не менее, мы не можем рассматривать этот участок в вакууме, по логике – экономической, логистической, пространственной – Севморпуть представляет собой маршрут от Мурманска до Владивостока. Но еще более корректно, с точки зрения системности развития, рассматривать кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком в комплексе: так сформирован Трансарктический коридор по маршруту Санкт-Петербург – Мурманск – Архангельск – Владивосток. Для его развития нужно создавать всю необходимую инфраструктуру, в частности обеспечивающую вывоз грузовой базы. Здесь большую роль играет Мурманский транспортный узел. Наша цель – создать два мощных хаба: Мурманск – на западе, Владивосток – на востоке. Для этого есть все предпосылки, соответствующий набор решений.

– Что в перспективе это даст Мурманской области?

– Порт Мурманск – это опорный порт, ворота Севморпути. В силу своего географического положения, являясь круглогодично незамерзающим, порт Мурманск играет ключевую роль для всего СМП. Многие арктические инвестпроекты берут начало именно здесь. Я вижу прямую взаимосвязь глобального развития Трансарктического транспортного коридора и всей Арктической зоны России с развитием порта и города Мурманска. Поэтому ответ на вопрос, что это дает Мурманской области, очевиден – активное динамичное развитие всех портовых мощностей, формирование здесь международного логистического хаба.

– Вы предложили создать корпорацию развития Арктики и ТТК. Зачем она нужна?

– За последние годы благодаря работе правительства и решениям президента, безусловно, было сделано многое, что было, в частности, зафиксировано в утвержденной президентом стратегии развития Арктики. Эти изменения дали мощный толчок к развитию. Но новые задачи системной работы с Арктикой и международным логистическим коридором требуют более серьезных шагов и долгосрочных решений.

Перед нами встают вопросы развития энергетики, роста инвестиций в освоение месторождений, переработки полезных ископаемых, развития портов и железных дорог. И в этом главная суть проекта – нельзя развивать Арктику и ТТК по отдельности, в отрыве друг от друга, в рамках разных, не связанных сущностей – так не работает, в такой системе формируются дополнительные издержки, что тормозит процесс развития. Это был главный тезис, который я представил на встрече с президентом. Нецелесообразно выстраивать процессы управления макрорегионом и транспортным коридором, связывающим всю Арктику, по отдельности, должен быть один общий проект.

Вместе с тем большие, комплексные проекты требуют системной координации всех задач, решений, процессов. Помимо выстраивания межотраслевого взаимодействия крайне важным является включение в работу госкорпораций, крупных компаний, которые ведут деятельность в Арктике. Одна из ключевых сложностей, которые фиксируются сейчас, – отсутствие синхронизации мероприятий: например, добычные мощности могут быть готовы для запуска, а транспортная инфраструктура, позволяющая вывезти добытые ресурсы, появляется спустя годы. Или портовые мощности могут быть готовы обеспечить перевалку большого объема грузов, но эти грузы невозможно доставить до порта в силу того, что железнодорожная инфраструктура появляется с опозданием.

Потенциальная задача, которую мы видим для предлагаемой корпорации, – упаковка проектов и выстраивание синхронизации всех мероприятий внутри него. Кроме того, одна из возможностей, которую мы предлагаем для обсуждения, – выпуск потенциально возможных долговых бумаг, арктических облигаций с определенной доходностью. Мы предлагаем подумать о разных источниках капитала, которые, в частности, можно будет использовать в качестве дополнительных инвестиций в необходимую инфраструктуру.

Что касается формы, здесь, разумеется, видятся развилки, и это, безусловно, необходимо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами. К примеру, это может быть, структура в рамках ВЭБ.РФ, как иной вариант – возможны докапитализация и расширение полномочий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, либо отдельная корпорация, созданная ВЭБ.РФ и госкорпорацией "Росатом". Мы видим, что комплексный проект развития Российской Арктики и ТТК должен быть сформирован в виде некоего государственного плана и структурирован до 2050 года. Разумеется, что к этому времени целый набор технологий может измениться, но крупные проекты на перспективу ближайших 10-15 лет необходимо детально спланировать, так как крупные инвестиции часто имеют длительные сроки окупаемости.

Поручение президента по формированию комплексного (президентского) проекта дано, и теперь крайне важно продумать все задачи и параметры, а также его управленческую модель.

– Правильно я понимаю, что корпорация развития Арктики и ТТК будет заниматься как раз координацией всей этой работы по проекту?

– Оговорюсь, мы говорим пока все же о предложении: нам видится возможной и правильной такая форма, но, безусловно, как я уже отметил, требуется консолидированное мнение по этому вопросу всех участников процесса. Мы ведем очень плотную работу последний год по вопросу комплексного проекта и в рамках этой работы планируем далее выработать общую позицию и по вопросу координирующего органа. Благодарю за поддержку и совместную работу членов комиссии, экспертное, научное и бизнес-сообщества. Также хочу отметить ключевую роль в этом вопросе Морской коллегии Российской Федерации во главе с помощником президента Николаем Платоновичем Патрушевым.

Комплексный проект развития Арктики и ТТК – очень сложный: это же не шутка – осваивать такую территорию, почти треть территории страны. В нем очень разные участники, крупные игроки с высоким уровнем влияния, компетенциями, своими интересами. Кроме того, важно учесть и то, что в работу по развитию Арктики включены абсолютно разные ведомства – и Минобороны, и МЧС, и гражданские. И каждый из них выполняет свою задачу. Но если не будет выстроена безусловная координация, то общая цель не будет выполнена.

– Есть ли какой-то ориентир в этой работе? Получается, такого никто никогда не делал…

– Это делал Советский Союз. Постановление Совнаркома 1934 года о мероприятиях по развитию Севморпути и северного хозяйства – масштабный и понятный документ. Но мы предлагаем сегодня, помимо комплексного подхода, создать возможность привлечения финансирования, это позволит сделать процесс развития крупных инфраструктурных проектов более устойчивым.

Не секрет – и мы все это видим – что уровень конкуренции за Арктику нарастает. Западные страны пытаются нас "поджать" – открыто заявляют о своем влиянии, милитаризации. Свои арктические стратегии пересмотрели даже те страны, которые не имеют арктических территорий. Причины понятны: в Арктике сосредоточены углеводороды, редкоземельные металлы, через Арктику проходит альтернативный логистический маршрут, в частности интересный Китаю и Индии. В Арктике уже сегодня формируется около 10% ВВП нашей страны, это мировая кладовая. А в целом, если рассматривать мировую Арктику, наша Арктическая зона производит почти половину валового продукта мировой Арктики, так что и перспективы огромные.

– На встрече с президентом вы также обозначили проблему снижения грузопотока после 2035 года. Какое решение вы видите для ее решения?

– Грузовая база по тем проектам, которые сейчас в работе, понятна. Но рост грузовой базы, согласно проведенному исследованию, сохранится до 2035-го года, если мы завтра, а лучше сегодня, не займемся проработкой ряда необходимых решений в рамках комплексного проекта, в частности, например геологоразведкой. В противном случае существует высокий риск, что грузопоток пойдет на снижение.

Очевидно, что развитие грузовой базы в Арктике напрямую влияет на экономическую привлекательность транзитных перевозок. Существует принципиальная разница: в одном случае приходится заказывать ледокольную проводку для отдельного контейнеровоза, что требует значительных затрат. В другом – по трассе следует караван судов, и стоимость проводки для каждого из них существенно снижается. Ключевым условием является наличие собственной устойчивой грузовой базы.

При таком подходе международные операторы смогут оптимизировать логистические маршруты, выбирая наиболее быстрые и экономичные варианты доставки конкретных грузов. Важно помнить, что Северный морской путь представляет собой альтернативу Суэцкому каналу с сокращением сроков доставки на 40% – это весьма значимое конкурентное преимущество. При создании благоприятных условий грузопоток будет постепенно перераспределяться в пользу Северного морского пути.

– Многие решения, о которых вы рассказали, были детально проработаны на комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика", которую вы возглавляете. Какие задачи стоят перед комиссией на ближайший год?

– Здесь предстоит большой объем работы на перспективу. Необходимо сделать все, чтобы комплексный проект развития Арктики и ТТК появился уже не просто как документ планирования, а стал важным инструментом.

За прошедшее время мы добились целого набора решений в рамках в рамках работы Госсовета. Это и арктическая ипотека под 2%, которая дала стимул для развития жилищного строительства, и системное финансирование на программу реновации ЗАТО, и закрепление в законодательстве определения опорных населенных пунктов Арктики, и утверждение мастер-планов их развития.

Но есть темы, которые необходимо решать здесь и сейчас. Задача комиссии, которая объединяет все арктические территории, – отстаивать интересы регионов. И мы должны делать так, чтобы эти решения были реализованы в полной мере, ведь это интересы наших жителей, которые в очень непростых климатических условиях дают стране те самые 10% ВВП.

Третья задача связана с теми изменениями, которые происходят в режиме реального времени. Мы выступили с предложением изменить порог по НДС для арктических предпринимателей. Изменения в законодательстве, которые вступят в силу в ближайшее время, больно бьют по бизнесу именно в Арктике, мы фиксируем существенные риски. И считаем, что для бизнеса в арктических регионах должны быть другие условия по МСП. Наша задача будет собрать доказательную базу и за это биться.

Еще одна тема, за которую мы боремся, – федеральное софинансирование расходов на повышение МРОТ. Например, для нашего региона по прогнозам на следующий год планируется объем расходов на доведение зарплат до МРОТ в размере 3,4 миллиарда рублей. Мы поднимали вопрос на недавнем заседании комиссии, инициировали проработку вопроса софинансирования обязательств, а также пересмотр методики расчета медианной зарплаты.

И наша позиция такова, что независимо от уровня бюджетной обеспеченности, от доходов прошлых лет, если решение принимается на федеральном уровне и влечет дополнительные расходы региональных бюджетов, справедливо их нам компенсировать, хотя бы в определенной мере. Мы это обсуждали также на комиссии, а позже с президентом. Глава государства тоже такой подход разделяет, и поручение дано.

– Андрей Владимирович, вы ведь просто губернатор Мурманской области. Но так получилось, что в последние годы вы очень много внесли предложений, связанных вообще с развитием Арктики. Почему для вас это важно? Вроде бы можно заниматься просто проблемами конкретного региона...

– Во-первых, инициативы, которые реализуются уже во всей Арктике, решают многие проблемы наших жителей и области.

Во-вторых, развитие Арктики вместе с Трансарктическим транспортным коридором безусловно дает мощнейший инструмент развития Кольского Заполярья.

Еще один важный для меня лично фактор, что эту работу мне доверил президент. Для решения вопросов развития Арктики была создана специальная комиссия Госсовета, которую мне доверено возглавить. Так что это для меня большая честь и огромная ответственность. Важно и то, что я могу донести наши идеи, наши инициативы до главы государства, отстоять интересы целого макрорегиона.