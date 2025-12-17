Рейтинг@Mail.ru
ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик - РИА Новости, 17.12.2025
17:26 17.12.2025
ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик
ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик - РИА Новости, 17.12.2025
ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик
Евросоюз замораживает активы РФ по модели нацистской Германии, которой после поражения во Второй мировой войне пришлось выплачивать многомиллиардное возмещение... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
германия
украина
адольф гитлер
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
россия
германия
украина
в мире, россия, германия, украина, адольф гитлер, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Украина, Адольф Гитлер, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик

Медоевич: ЕС замораживает активы России по модели нацистской Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз замораживает активы РФ по модели нацистской Германии, которой после поражения во Второй мировой войне пришлось выплачивать многомиллиардное возмещение ущерба и возвращать собственность другим государствам, заявил лидер оппозиционной партии "Движение за перемены" Черногории Небойша Медоевич.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Каллас сделала неожиданное признание об использовании российских активов
10 апреля, 09:55
"Намерение ЕС изъять имущество России, находящееся в ЕС, произрастает из традиций нацистской Германии, продолжает их. Это бесславно закончилось для Германии, которая после 1945 года должна была выплачивать возмещение ущерба в размере свыше 80 миллиардов евро и возвращать отчужденное имущество по реституции", - написал черногорский политик в соцсети Facebook* (принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская).
Он напомнил, что Адольф Гитлер перед началом и во время Второй мировой войны конфисковал имущество стран-противников нацистского режима посредством ряда законов и декретов о заморозке, управлении и конфискации собственности, например, декрета Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens от 15 января 1940 года.
"Вся эта собственность была заморожена, не могла передаваться без одобрения назначенного управляющего. Рейхскоммисары отвечали за административную часть, а управляющие осуществляли непосредственный контроль над компаниями, включая функции руководства и акционеров. На практике это приводило к конфискации и использованию имущества в пользу нацистов. Это была стандартная часть военно-экономической стратегии Гитлера и нацистской Германии в отношении собственности стран-противников и их граждан. История повторяется?" - задался вопросом Медоевич.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
* принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Вулин прокомментировал заморозку российских активов
13 декабря, 18:03
 
В миреРоссияГерманияУкраинаАдольф ГитлерКайя КалласАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
