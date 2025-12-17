ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик

БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз замораживает активы РФ по модели нацистской Германии, которой после поражения во Второй мировой войне пришлось выплачивать многомиллиардное возмещение ущерба и возвращать собственность другим государствам, заявил лидер оппозиционной партии "Движение за перемены" Черногории Небойша Медоевич.

Он напомнил, что Адольф Гитлер перед началом и во время Второй мировой войны конфисковал имущество стран-противников нацистского режима посредством ряда законов и декретов о заморозке, управлении и конфискации собственности, например, декрета Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens от 15 января 1940 года.

"Вся эта собственность была заморожена, не могла передаваться без одобрения назначенного управляющего. Рейхскоммисары отвечали за административную часть, а управляющие осуществляли непосредственный контроль над компаниями, включая функции руководства и акционеров. На практике это приводило к конфискации и использованию имущества в пользу нацистов. Это была стандартная часть военно-экономической стратегии Гитлера и нацистской Германии в отношении собственности стран-противников и их граждан. История повторяется?" - задался вопросом Медоевич.