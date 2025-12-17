ЕС замораживает активы как нацистская Германия, заявил черногорский политик

БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз замораживает активы РФ по модели нацистской Германии, которой после поражения во Второй мировой войне пришлось выплачивать многомиллиардное возмещение ущерба и возвращать собственность другим государствам, заявил лидер оппозиционной партии "Движение за перемены" Черногории Небойша Медоевич.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила о том, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Намерение ЕС изъять имущество России, находящееся в ЕС, произрастает из традиций нацистской Германии, продолжает их. Это бесславно закончилось для Германии, которая после 1945 года должна была выплачивать возмещение ущерба в размере свыше 80 миллиардов евро и возвращать отчужденное имущество по реституции", - написал черногорский политик в соцсети Facebook* (принадлежит Мeta, запрещена в РФ как экстремистская).
Он напомнил, что Адольф Гитлер перед началом и во время Второй мировой войны конфисковал имущество стран-противников нацистского режима посредством ряда законов и декретов о заморозке, управлении и конфискации собственности, например, декрета Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens от 15 января 1940 года.
"Вся эта собственность была заморожена, не могла передаваться без одобрения назначенного управляющего. Рейхскоммисары отвечали за административную часть, а управляющие осуществляли непосредственный контроль над компаниями, включая функции руководства и акционеров. На практике это приводило к конфискации и использованию имущества в пользу нацистов. Это была стандартная часть военно-экономической стратегии Гитлера и нацистской Германии в отношении собственности стран-противников и их граждан. История повторяется?" - задался вопросом Медоевич.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
