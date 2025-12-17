Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/chekhiya-2062778627.html
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства - РИА Новости, 17.12.2025
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства
Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный на свой пост 15 декабря, распорядился в среду снять со входа в здание ведомства флаг Украины,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T23:05:00+03:00
2025-12-17T23:05:00+03:00
в мире
чехия
украина
андрей бабиш
томио окамура
киев
петр павел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
https://ria.ru/20251217/chekhiya-2062756534.html
https://ria.ru/20251210/chekhiya-2060858000.html
чехия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, андрей бабиш, томио окамура, киев, петр павел
В мире, Чехия, Украина, Андрей Бабиш, Томио Окамура, Киев, Петр Павел
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства

Новый глава МВД Чехии Метнар приказал снять с ведомства флаг Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Прага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 17 дек - РИА Новости. Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный на свой пост 15 декабря, распорядился в среду снять со входа в здание ведомства флаг Украины, висевший здесь в знак солидарости с Киевом с 24 февраля 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.
"Глава МВД Лубомир Метнар принял решение о том, что у входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза. Флаги иных государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита. В частности, сегодня (в среду - ред.) у входа в здание МВД вывешен флаг Словакии, поскольку гостем Праги в этот день является спикер словацкого парламента Рихард Раши", - сказал Кратошка.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Премьер Чехии выступил против использования российских активов
Вчера, 19:33
Согласно данным агентства ЧТК, после начала военного конфликта на Украине флаг этой страны был вывешен на зданиях большинства чешских министерств, кроме минюста и минздрава. Первым из государственных деятелей распорядился о снятии украинского флага со здания палаты депутатов парламента ее спикер Томио Окамура, произошло это на другой день после его избрания на этот пост в конце октября.
Решение нового главы МВД о снятии украинского флага со входа в ведомство подверг жесткой критике его предшественник на этом посту, лидер движения STAN ("Старосты и независимые") Вит Ракушан, который назвал данный поступок "доказательством некомпетентности и безответственности нового правительства".
Выборы в нижнюю палату парламента, состоявшиеся 3-4 октября, уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое Андреем Бабишем. Вместе с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты" ANO составило правящую коалицию, которая располагает в парламенте большинством в 108 голосов из 200. Президент республики Петр Павел 15 декабря назначил новое правительство страны во главе с премьером Бабишем.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
10 декабря, 08:00
 
В миреЧехияУкраинаАндрей БабишТомио ОкамураКиевПетр Павел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала