Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства

ПРАГА, 17 дек - РИА Новости. Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный на свой пост 15 декабря, распорядился в среду снять со входа в здание ведомства флаг Украины, висевший здесь в знак солидарости с Киевом с 24 февраля 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

"Глава МВД Лубомир Метнар принял решение о том, что у входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза. Флаги иных государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита. В частности, сегодня (в среду - ред.) у входа в здание МВД вывешен флаг Словакии, поскольку гостем Праги в этот день является спикер словацкого парламента Рихард Раши", - сказал Кратошка.

Согласно данным агентства ЧТК, после начала военного конфликта на Украине флаг этой страны был вывешен на зданиях большинства чешских министерств, кроме минюста и минздрава. Первым из государственных деятелей распорядился о снятии украинского флага со здания палаты депутатов парламента ее спикер Томио Окамура, произошло это на другой день после его избрания на этот пост в конце октября.

Решение нового главы МВД о снятии украинского флага со входа в ведомство подверг жесткой критике его предшественник на этом посту, лидер движения STAN ("Старосты и независимые") Вит Ракушан, который назвал данный поступок "доказательством некомпетентности и безответственности нового правительства".