Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства
2025-12-17T23:05:00+03:00
Глава МВД Чехии распорядился снять флаг Украины со здания ведомства
ПРАГА, 17 дек - РИА Новости. Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный на свой пост 15 декабря, распорядился в среду снять со входа в здание ведомства флаг Украины, висевший здесь в знак солидарости с Киевом с 24 февраля 2022 года, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.
"Глава МВД Лубомир Метнар принял решение о том, что у входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза. Флаги иных государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита. В частности, сегодня (в среду - ред.) у входа в здание МВД вывешен флаг Словакии, поскольку гостем Праги в этот день является спикер словацкого парламента Рихард Раши", - сказал Кратошка.
Согласно данным агентства ЧТК, после начала военного конфликта на Украине флаг этой страны был вывешен на зданиях большинства чешских министерств, кроме минюста и минздрава. Первым из государственных деятелей распорядился о снятии украинского флага со здания палаты депутатов парламента ее спикер Томио Окамура, произошло это на другой день после его избрания на этот пост в конце октября.
Решение нового главы МВД о снятии украинского флага со входа в ведомство подверг жесткой критике его предшественник на этом посту, лидер движения STAN ("Старосты и независимые") Вит Ракушан, который назвал данный поступок "доказательством некомпетентности и безответственности нового правительства".
Выборы в нижнюю палату парламента, состоявшиеся 3-4 октября, уверенно выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое Андреем Бабишем. Вместе с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты" ANO составило правящую коалицию, которая располагает в парламенте большинством в 108 голосов из 200. Президент республики Петр Павел 15 декабря назначил новое правительство страны во главе с премьером Бабишем.