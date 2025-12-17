Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии выступил против использования российских активов - РИА Новости, 17.12.2025
19:33 17.12.2025 (обновлено: 19:34 17.12.2025)
Премьер Чехии выступил против использования российских активов
Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, нежели за счет использования замороженных российских активов, заявил в среду в Брюсселе журналистам... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
чехия
украина
брюссель
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
санкции в отношении россии
чехия
украина
брюссель
в мире, чехия, украина, брюссель, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Чехия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Санкции в отношении России
Премьер Чехии выступил против использования российских активов

Бабиш: средства для Киева надо найти без использования активов РФ

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 17 дек – РИА Новости. Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, нежели за счет использования замороженных российских активов, заявил в среду в Брюсселе журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, слова которого приводит агентство ЧТК.
"Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, чем за счет использования замороженных российских активов", - заявил Бабиш по прибытии в Брюссель, где вечером в среду состоится заседание европарламентской фракции "Патриоты за Европу", а затем саммит ЕС-Западные Балканы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
Вчера, 18:24
Утром в среду на заседании парламентского комитета по европейским делам Бабиш заявил, что Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины со стороны Евросоюза. Однако финансирование должно осуществляться также, как и прежде, и Чехия не предоставит никаких чрезвычайных гарантий.
"Не мое дело – убеждать в чем-то премьера Венгрии (Виктора Орбана – ред.), у Венгрии есть своя позиция, у нас - своя. Для нас важно, какую позицию займет премьер Бельгии, с которым я уже встречался. Мы считаем, что деньги должны быть найдены другим путем", - сказал Бабиш журналистам перед встречей с партнерами по европарламентской фракции "Патриоты за Европу".
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США дали понять Европе, что хотят использовать российские активы, пишет WP
Вчера, 18:03
 
В миреЧехияУкраинаБрюссельВиктор ОрбанАндрей БабишЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
