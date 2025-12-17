https://ria.ru/20251217/chekhiya-2062756534.html
Премьер Чехии выступил против использования российских активов
Премьер Чехии выступил против использования российских активов - РИА Новости, 17.12.2025
Премьер Чехии выступил против использования российских активов
Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, нежели за счет использования замороженных российских активов, заявил в среду в Брюсселе журналистам... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:33:00+03:00
2025-12-17T19:33:00+03:00
2025-12-17T19:34:00+03:00
в мире
чехия
украина
брюссель
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_171:273:2731:1713_1920x0_80_0_0_729ae7a062d6034a8bc355184bc21425.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062743354.html
https://ria.ru/20251217/ssha-2062735108.html
чехия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047112486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8628922160aff13149aec386004e62b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, брюссель, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Чехия, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Санкции в отношении России
Премьер Чехии выступил против использования российских активов
Бабиш: средства для Киева надо найти без использования активов РФ