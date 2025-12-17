Премьер Чехии выступил против использования российских активов

ПРАГА, 17 дек – РИА Новости. Деньги для Украины должны быть найдены иным способом, нежели за счет использования замороженных российских активов, заявил в среду в Брюсселе журналистам чешский премьер Андрей Бабиш, слова которого приводит агентство ЧТК.