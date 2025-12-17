Рейтинг@Mail.ru
Чехия не предоставит гарантии финансирования Украины, заявил премьер - РИА Новости, 17.12.2025
12:42 17.12.2025
Чехия не предоставит гарантии финансирования Украины, заявил премьер
Чехия не предоставит гарантии финансирования Украины, заявил премьер - РИА Новости, 17.12.2025
Чехия не предоставит гарантии финансирования Украины, заявил премьер
Чехия не будет предоставлять никаких "чрезвычайных гарантий" по финансированию Украины, заявил в среду премьер Андрей Бабиш. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:42:00+03:00
2025-12-17T12:42:00+03:00
в мире
украина
чехия
брюссель
андрей бабиш
петр павел
евросоюз
украина
чехия
брюссель
в мире, украина, чехия, брюссель, андрей бабиш, петр павел, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Брюссель, Андрей Бабиш, Петр Павел, Евросоюз
Чехия не предоставит гарантии финансирования Украины, заявил премьер

Бабиш: Чехия не даст чрезвычайных гарантий по финансированию Украины

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 17 дек - РИА Новости. Чехия не будет предоставлять никаких "чрезвычайных гарантий" по финансированию Украины, заявил в среду премьер Андрей Бабиш.
"Чехия не ставит под сомнение необходимость поддержки Украины со стороны ЕС. Однако ее следует финансировать так, как это было до сих пор. Чешская республика не будет давать (по финансированию Украины - ред.) никаких чрезвычайных гарантий", - заявил Бабиш на заседании комитета по европейским делам палаты депутатов парламента Чехии, его слова приводит агентство ЧТК.
После выступления в парламенте Бабиш отправляется в Брюссель на заседание Евросовета, которое пройдет 18-19 декабря. На заседании запланировано, кроме прочего, обсуждение вопроса о финансировании Украины.
В начале октября, сразу после победы возглавляемого Бабишем движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, Бабиш заявил, что в случае, если он станет премьером, из бюджета Чехии на помощь Украине не будет выделено ни одной кроны.
Президент Чехии Петр Павел назначил 27 октября Бабиша премьером, а 9 ноября утвердил весь состав нового правительства республики.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине
Вчера, 09:33
 
