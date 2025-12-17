Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии ищут водителя, врезавшегося в автобус с детьми
11:19 17.12.2025 (обновлено: 11:39 17.12.2025)
В Бурятии ищут водителя, врезавшегося в автобус с детьми
В Бурятии ищут водителя, врезавшегося в автобус с детьми
происшествия, республика бурятия, октябрьский, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Бурятия, Октябрьский, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Бурятии ищут водителя, врезавшегося в автобус с детьми

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 17 дек - РИА Новости. Водителя легковушки, врезавшегося в автобус с детьми, ищут в Бурятии, сообщило региональное МВД.
По данным полиции, ДТП случилось днем на пересечении улиц Лебедева и Октябрьская в поселке Иволгинск.
"Произошло столкновение автобуса "Газ", в салоне которого находилось 8 детей, и легкового автомобиля Toyota Allion, не предоставившего преимущество в движении автобусу. В результате ДТП один ребенок с травмами обратился в медицинское учреждение. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель с места ДТП скрылся, его разыскивают полицейские.
По сообщению прокуратуры Бурятии, попавший в ДТП автобус - школьный. Ведомство даст оценку законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства об организации перевозок и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
