https://ria.ru/20251217/burjatija-2062541495.html
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек - РИА Новости, 17.12.2025
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T08:31:00+03:00
2025-12-17T08:31:00+03:00
2025-12-17T10:09:00+03:00
происшествия
россия
республика бурятия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062553551_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fc34951ceff9f07a6b26e6f9e669dbbb.jpg
https://ria.ru/20251213/basseyn-2061822599.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062553551_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8bff9ef2080dd01aab13ff20eab6481e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
В Бурятии завели дело после гибели трех человек от отравления угарным газом
УЛАН-УДЭ, 17 дек - РИА Новости.
Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщила
прокуратура Бурятии.
СК РФ по Бурятии сообщал, что 14 декабря 2025 года в частном доме в СНТ "Черемушки" города Улан-Удэ были обнаружены тела двух супругов и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом. Дом у них отапливался электрокотлом, но из-за неоплаченных счетов свет им отключили, поэтому для обогрева дома многодетная семья с семью детьми использовала дизельный генератор.
"Начальник городского отделения ТП "Энергосбыт Бурятия" АО "Читаэнергосбыт" задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Проверкой установлено, что поставляемая в жилой дом многодетной семьи в СНТ "Черемушки" электроэнергия является единственным способом отопления жилых помещений. Отключение электроэнергии поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме девяти граждан, в том числе семи детей", - добавили в прокуратуре.