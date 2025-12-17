В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек

УЛАН-УДЭ, 17 дек - РИА Новости. Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Бурятии.

СК РФ по Бурятии сообщал, что 14 декабря 2025 года в частном доме в СНТ "Черемушки" города Улан-Удэ были обнаружены тела двух супругов и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом. Дом у них отапливался электрокотлом, но из-за неоплаченных счетов свет им отключили, поэтому для обогрева дома многодетная семья с семью детьми использовала дизельный генератор.

"Начальник городского отделения ТП "Энергосбыт Бурятия" АО "Читаэнергосбыт" задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).