В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
08:31 17.12.2025 (обновлено: 10:09 17.12.2025)
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек - РИА Новости, 17.12.2025
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек
Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии задержали сотрудницу энергокомпании после гибели трех человек

В Бурятии завели дело после гибели трех человек от отравления угарным газом

© Фото : СК России по Республике БурятияДизельный генератор, обогревавший дом в СНТ в Бурятии
Дизельный генератор, обогревавший дом в СНТ в Бурятии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : СК России по Республике Бурятия
Дизельный генератор, обогревавший дом в СНТ в Бурятии
УЛАН-УДЭ, 17 дек - РИА Новости. Начальник отделения бурятской энергокомпании задержана по делу об отключении электричества и гибели в частном доме в СНТ трех человек от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Бурятии.
СК РФ по Бурятии сообщал, что 14 декабря 2025 года в частном доме в СНТ "Черемушки" города Улан-Удэ были обнаружены тела двух супругов и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом. Дом у них отапливался электрокотлом, но из-за неоплаченных счетов свет им отключили, поэтому для обогрева дома многодетная семья с семью детьми использовала дизельный генератор.
"Начальник городского отделения ТП "Энергосбыт Бурятия" АО "Читаэнергосбыт" задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Проверкой установлено, что поставляемая в жилой дом многодетной семьи в СНТ "Черемушки" электроэнергия является единственным способом отопления жилых помещений. Отключение электроэнергии поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме девяти граждан, в том числе семи детей", - добавили в прокуратуре.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Якутии возбудили дело после отравления детей в бассейне
13 декабря, 11:54
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
