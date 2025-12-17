Рейтинг@Mail.ru
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/burberry-2062598522.html
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки - РИА Новости, 17.12.2025
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки
Ушедший из России британский дом моды Burberry хочет зарегистрировать в РФ три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:45:00+03:00
2025-12-17T12:45:00+03:00
технологии
россия
украина
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/14/1520751407_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_9f73f47b615f60d11e7cdf6cfbbb50a8.jpg
https://ria.ru/20251216/hyundai-2062499392.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/14/1520751407_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_8bfc847efdf2c938599b53affb6e54f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки

Burberry хочет зарегистрировать в России три товарных знака

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБутик Burberry в Москве
Бутик Burberry в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Бутик Burberry в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ушедший из России британский дом моды Burberry хочет зарегистрировать в РФ три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дом моды в декабре подал заявки на регистрацию знаков в виде эмблемы с образом рыцаря на коне с надписью Burberry внизу, фирменного узора одежды и аксессуаров бренда в бежево-черно-белую клетку и словесного знака с названием бренда, написанным синими буквами. В качестве заявителя указана компания "Берберри Лимитед".
Под соответствующими товарными знаками Burberry хочет продавать в России женские сумки, зонты, обувь, одежду, перчатки, головные уборы, а также одежду для животных.
Burberry основана в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию.
Британский дом моды Burberry приостановил розничную продажу через российские магазины в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине, а также из-за санкций. Российское юрлицо приостановило операционную деятельность, уволило часть сотрудников и расторгло договоры с обслуживающими организациями. Согласно бухгалтерской отчетности за 2024 год, российское юрлицо дома моды в конце прошлого года продлило аренду своего офиса в Москве до 31 марта 2027 года.
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России
16 декабря, 22:38
 
ТехнологииРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала