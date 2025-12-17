Burberry хочет зарегистрировать в России товарные знаки

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ушедший из России британский дом моды Burberry хочет зарегистрировать в РФ три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, дом моды в декабре подал заявки на регистрацию знаков в виде эмблемы с образом рыцаря на коне с надписью Burberry внизу, фирменного узора одежды и аксессуаров бренда в бежево-черно-белую клетку и словесного знака с названием бренда, написанным синими буквами. В качестве заявителя указана компания "Берберри Лимитед".
Под соответствующими товарными знаками Burberry хочет продавать в России женские сумки, зонты, обувь, одежду, перчатки, головные уборы, а также одежду для животных.
Burberry основана в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию.
Британский дом моды Burberry приостановил розничную продажу через российские магазины в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине, а также из-за санкций. Российское юрлицо приостановило операционную деятельность, уволило часть сотрудников и расторгло договоры с обслуживающими организациями. Согласно бухгалтерской отчетности за 2024 год, российское юрлицо дома моды в конце прошлого года продлило аренду своего офиса в Москве до 31 марта 2027 года.
16 декабря, 22:38