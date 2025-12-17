Рейтинг@Mail.ru
В Бухаресте прошла акция против коррупции в юстиции - РИА Новости, 17.12.2025
23:28 17.12.2025
В Бухаресте прошла акция против коррупции в юстиции
В Бухаресте прошла акция против коррупции в юстиции
В Бухаресте на площади Победы прошла шестая акция в пользу реформы судебной системы Румынии, организованная пятью неправительственными организациями, включая... РИА Новости, 17.12.2025
В Бухаресте прошла акция против коррупции в юстиции

Участники антиправительственного протеста в Бухаресте
Участники антиправительственного протеста в Бухаресте
© РИА Новости / Тюдор Винтилоy
Перейти в медиабанк
Участники антиправительственного протеста в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЁВ, 17 дек – РИА Новости. В Бухаресте на площади Победы прошла шестая акция в пользу реформы судебной системы Румынии, организованная пятью неправительственными организациями, включая "Corupția ucide" ("Коррупция убивает"), на фоне недовольства затягиванием изменений в законодательстве, сообщает телеканал Digi24.
В столице Румынии манифестанты в очередной раз собрались на площади "Виктория" перед зданием правительства, чтобы потребовать реформ в судебной системе и отставки руководителей ключевых органов. По данным телеканала Digi24, аналогичные акции проходят в городах Клуж-Напока и Тимишоара.
1 декабря, 17:27
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников
1 декабря, 17:27
Протестующие требуют расследования фактов, представленных в видеоролике платформы Recorder. Журналистское расследование платформы было посвящено коррупции в судебной системе и политическому влиянию на юстицию. По данным Digi 24, к письму в поддержку расследования, опубликованному ранее румынскими магистратами, уже присоединились более 500 судей и прокуроров. Среди подписавших документ - бывший глава Национального антикоррупционного управления (ДНК) Лаура Кодруца Ковеши.
Манифестанты в Бухаресте собрались перед зданием правительства страны. Они развернули три больших полотна с надписью "Bolojan, te sună România!" (Боложан (премьер-министр Илие Боложан – ред.), тебе звонит Румыния!), имитируя телефонный звонок главе правительства, и освещают площадь фонариками смартфонов. Участники протеста требовали отставки ряда ответственных лиц, включая министра юстиции Кэтэлина Предою и судей.
«
"Предыдущие пять акций собрали тысячи участников; в среду вечером в социальной сети Facebook* сообщалось в группах, что на участие акции в среду вызвалось свыше 1,5тысячи человек", - отмечает телеканал.
Манифестанты выступают за обеспечение реальной независимости судов и прокуратуры, а также за пересмотр решений, которые, по их мнению, подрывают доверие к правосудию. Эти заявления размещены на страницах протестных инициатив в социальных сетях.
28 ноября, 16:40
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку
28 ноября, 16:40
Акции проходят мирно, данных о задержаниях или инцидентах не поступало.
Ранее партия "Союз за спасение Румынии" (USR) заявила, что осуществляемые реформы подрывает доверие к судебной системе. Представители партии потребовали политической ответственности за реформы, которые, по их словам, "фактически превратили истечение сроков давности в механизм ухода от наказания". В USR также настаивают на кадровых решениях в руководстве антикоррупционных структур.
Министр юстиции страны Раду Маринеску, комментируя требования оппозиции об отставках в руководстве антикоррупционных структур, ранее заявлял, что исполнительная власть не может вмешиваться в дисциплинарные процедуры в отношении прокуроров и судей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: в Румынии раскрыли причины отмены президентских выборов 2024 года
Вчера, 01:11
 
В миреРумынияБухарестКлуж-Напока
 
 
