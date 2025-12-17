Рейтинг@Mail.ru
16:55 17.12.2025
Жителя Брянской области осудили за поджог мужчины
Жителя Брянской области осудили за поджог мужчины
происшествия, россия, брянская область, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск
Жителя Брянской области осудили за поджог мужчины

Житель Брянской области получил 9 лет колонии за поджог мужчины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам и 1 месяцу колонии жителя Брянской области, который облил бензином и поджег пьяного мужчину, умершего затем от обширных ожогов, сообщили в областной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, 43-летний местный житель из личной неприязни облил бензином и поджёг 37-летнего мужчину, который был очень пьян и не мог оказать сопротивление. Происшествие случилось в сентябре 2025 года в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. В результате потерпевший получил термические ожоги около 60% поверхности тела и спустя несколько дней скончался в больнице.
Кроме того, фигурант похитил бензиновый триммер стоимостью более 5 тысяч рублей.
"Он признан судом виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража)… суд приговорил виновного к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
