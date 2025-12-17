Жителя Брянской области осудили за поджог мужчины

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам и 1 месяцу колонии жителя Брянской области, который облил бензином и поджег пьяного мужчину, умершего затем от обширных ожогов, сообщили в областной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, 43-летний местный житель из личной неприязни облил бензином и поджёг 37-летнего мужчину, который был очень пьян и не мог оказать сопротивление. Происшествие случилось в сентябре 2025 года в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска. В результате потерпевший получил термические ожоги около 60% поверхности тела и спустя несколько дней скончался в больнице.
Кроме того, фигурант похитил бензиновый триммер стоимостью более 5 тысяч рублей.
"Он признан судом виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража)… суд приговорил виновного к 9 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
