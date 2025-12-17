Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали жилой район Геническа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 17.12.2025
Украинские беспилотники атаковали жилой район Геническа
Украинские беспилотники атаковали жилой район Геническа - РИА Новости, 17.12.2025
Украинские беспилотники атаковали жилой район Геническа
Два украинских ударных беспилотных летательных аппарата самолетного типа атаковали жилой район Геническа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
геническ
херсонская область
россия
валерий герасимов
геническ
херсонская область
россия
в мире, геническ, херсонская область , россия, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геническ, Херсонская область , Россия, Валерий Герасимов
Украинские беспилотники атаковали жилой район Геническа

Два БПЛА ВСУ атаковали жилой район Геническа в Херсонской области

Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Libkos
ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два украинских ударных беспилотных летательных аппарата самолетного типа атаковали жилой район Геническа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
В районе 20.00 над Геническом был слышен пролет двух беспилотников: первый атаковал в 20.23, второй - в 20.38. В районе атак расположено множество жилых домов.
"Враг снова провел террористическую атаку по густонаселенному жилому району города Геническ. Удары были нанесены с помощью двух ударных БПЛА самолетного типа дальнего радиуса действия. На месте прилета работают экстренные службы", - сказал агентству Василенко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа объявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
