Белоусов рассказал об увеличении числа атак беспилотников ВСУ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В начале текущего года противник в среднем задействовал 1,5 тысячи дальних БПЛА в месяц, а с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысяч единиц, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.