Войска БПЛА начнут слаживание в составе подразделений, заявил Белоусов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 17.12.2025
Войска БПЛА начнут слаживание в составе подразделений, заявил Белоусов
Войска БПЛА начнут слаживание в составе подразделений, заявил Белоусов

Военнослужащий ВС РФ запускает дрон. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Войска беспилотных систем МО РФ перейдут к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году формирование войск беспилотных систем предстоит завершить. Перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
