ПВО сбила за ночь 94 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 17.12.2025 (обновлено: 07:42 17.12.2025)
ПВО сбила за ночь 94 украинских БПЛА
ПВО сбила за ночь 94 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 94 беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
черное море
краснодарский край
ростовская область
вооруженные силы украины
безопасность
саратовская область
воронежская область
2025
черное море, краснодарский край, ростовская область, вооруженные силы украины, безопасность, саратовская область, воронежская область, брянская область, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Краснодарский край, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Саратовская область, Воронежская область, Брянская область, Волгоградская область

ПВО сбила за ночь 94 украинских БПЛА

Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 94 беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Константиновке
05:13
Российские бойцы поразили:
  • 31 дрон — в Краснодарском крае;
  • 22 — в Ростовской области;
  • десять — в Воронежской;
  • по восемь — в Саратовской области, а также над акваториями Азовского и Черного морей;
  • четыре — в Волгоградской области;
  • три — в Брянской.
По данным оперштаба Кубани, два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянском районе. Также фрагменты сбитых беспилотников повредили дома и хозпостройки в Красноармейском районе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореКраснодарский крайРостовская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСаратовская областьВоронежская областьБрянская областьВолгоградская область
 
 
