ПВО сбила за ночь 94 украинских БПЛА

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 94 беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы поразили:
- 31 дрон — в Краснодарском крае;
- 22 — в Ростовской области;
- десять — в Воронежской;
- по восемь — в Саратовской области, а также над акваториями Азовского и Черного морей;
- четыре — в Волгоградской области;
- три — в Брянской.
По данным оперштаба Кубани, два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Славянском районе. Также фрагменты сбитых беспилотников повредили дома и хозпостройки в Красноармейском районе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
