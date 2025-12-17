Рейтинг@Mail.ru
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 17.12.2025 (обновлено: 04:17 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/bpla-2062524317.html
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека - РИА Новости, 17.12.2025
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека
Два человека пострадали, не менее пяти частных домов повреждены при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона в своем... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:03:00+03:00
2025-12-17T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
славянский район
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251217/vladikavkaz-2062523582.html
краснодарский край
славянский район
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, славянский район, славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянский район, Славянск-на-Кубани
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека

В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека, повреждены пять домов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два человека пострадали, не менее пяти частных домов повреждены при падении обломков БПЛА в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.
«
Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека, повреждены не менее пяти частных домов. Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, в некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. Кроме того, в районном центре зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.
Обломки БПЛА также нашли в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский в Красноармейском районе. Там в частных домах выбило окна, двери, повреждены хозпостройка, навес, гараж, здание склада. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом не раз подчеркивалось, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала