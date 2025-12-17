Рейтинг@Mail.ru
США готовят новый пакет санкций против России, утверждает Блумберг
12:15 17.12.2025
США готовят новый пакет санкций против России, утверждает Блумберг
США готовят новый пакет санкций против РФ и могут объявить о них уже на этой неделе, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
в мире
сша
москва
россия
санкции в отношении россии
в мире, сша, москва, россия, санкции в отношении россии
В мире, США, Москва, Россия, Санкции в отношении России
США готовят новый пакет санкций против России, утверждает Блумберг

Блумберг: США готовят новый пакет санкций против России

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет санкций против РФ и могут объявить о них уже на этой неделе, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора для увеличения давления на Москву... Новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе", - информирует агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В конгресс США внесли проект санкций против российской нефти
Вчера, 08:30
 
