Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:44 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/bk-2062768961.html
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T21:44:00+03:00
2025-12-17T21:44:00+03:00
спорт
санкт-петербург
баскетбол
зенит (санкт-петербург)
нижний новгород
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794805036_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_038c563ec23a76696835ee5ac8625da8.jpg
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794805036_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d9809243939779c180b798cd9ea72e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, зенит (санкт-петербург), нижний новгород, уникс, единая лига втб
Спорт, Санкт-Петербург, Баскетбол, Зенит (Санкт-Петербург), Нижний Новгород, УНИКС, Единая Лига ВТБ
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБаскетболисты "Зенита" празднуют победу в Единой Лиге ВТБ
Баскетболисты Зенита празднуют победу в Единой Лиге ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Баскетболисты "Зенита" празднуют победу в Единой Лиге ВТБ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 98:69 (28:14, 28:20, 19:18, 23:17). Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Трент Фрейзер, набравший 25 очков, также дабл-дабл в активе Ненада Димитриевича (12 очков, 11 подборов). У гостей больше всех очков набрал Всеволод Ищенко (13).
"Зенит" с 11 победами в 16 матчах поднялся на третью позицию в турнирной таблице, проигравшие третью встречу подряд краснодарцы с 10 победами в 16 встречах идут строчкой ниже.
В следующем матче "Зенит" 20 декабря на выезде сыграет против казанского УНИКСа, "Локомотив-Кубань" днем позже в гостях встретится с "Нижним Новгородом".
Единая Лига ВТБ
17 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
98 : 69
Локомотив-Кубань
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортСанкт-ПетербургЗенит (Санкт-Петербург)Нижний НовгородУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала