"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" обыграл "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T21:44:00+03:00
спорт
санкт-петербург
баскетбол
зенит (санкт-петербург)
нижний новгород
уникс
единая лига втб
