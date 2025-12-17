https://ria.ru/20251217/biznes-2062730433.html
Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование
Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование
Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование
Предприятия малого и среднего бизнеса, которые задействованы в производственных цепочках крупных компаний, будут приоритетно получать льготное кредитование,... РИА Новости, 17.12.2025
Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса, которые задействованы в производственных цепочках крупных компаний, будут приоритетно получать льготное кредитование, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Малый и средний бизнес (МСБ), задействованный в производственных цепочках крупных компаний, будет приоритетно получать льготное кредитование. В первую очередь, это будет касаться обрабатывающей промышленности, включая машиностроение, металлообработку и выпуск компонентов, где малый и средний бизнес задействован в производственных цепочках крупных компаний",- сказал он.
Также вероятно сохранение фокуса на транспорте и логистике, как инфраструктурной основе для внутреннего рынка, информационных технологиях и прикладных цифровых решениях, туризме и сфере гостеприимства, добавил собеседник агентства.
По его словам, работа по донастройке инструментов поддержки МСБ продолжается.
"В деловом сообществе обсуждаются вопросы расширения стимулов для инвестиционно ориентированных МСБ, повышения предсказуемости регуляторной среды и более гибкой настройки мер поддержки с учётом отраслевой и региональной специфики. Ключевым запросом бизнеса остаётся долгосрочность и стабильность таких инструментов", – подчеркнул Катырин
