Глава ТПП рассказал, как малому бизнесу получить льготное кредитование

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предприятия малого и среднего бизнеса, которые задействованы в производственных цепочках крупных компаний, будут приоритетно получать льготное кредитование, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Малый и средний бизнес (МСБ), задействованный в производственных цепочках крупных компаний, будет приоритетно получать льготное кредитование. В первую очередь, это будет касаться обрабатывающей промышленности, включая машиностроение, металлообработку и выпуск компонентов, где малый и средний бизнес задействован в производственных цепочках крупных компаний",- сказал он.

Также вероятно сохранение фокуса на транспорте и логистике, как инфраструктурной основе для внутреннего рынка, информационных технологиях и прикладных цифровых решениях, туризме и сфере гостеприимства, добавил собеседник агентства.

По его словам, работа по донастройке инструментов поддержки МСБ продолжается.