Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести эту компанию за 108 миллиардов долларов и поддержать - слияние с Netfilx, следует из пресс-релиза Warner Bros.

"Warner Bros. Discovery, Inc сегодня объявила о том, что ее совет директоров единогласно постановил, что тендерное предложение, выдвинутое Paramount Skydance 8 декабря 2025 года, не отвечает интересам WBD и ее акционеров, а также не соответствует критериям "превосходного предложения" в соответствии с условиями соглашения о слиянии WBD с Netflix, объявленного 5 декабря 2025 года", - говорится там.

Ранее в декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

Позднее Paramount Skydance выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию - за 108 миллиардов долларов.

Таким образом, совет директоров Warner Bros. Discovery единогласно подтвердил свою рекомендацию в поддержку слияния компании с Netflix, а также рекомендует акционерам отклонить предложение Paramount.

"После тщательной оценки недавно объявленного Paramount тендерного предложения совет пришел к выводу, что его стоимость неадекватна и сопряжена со значительными рисками и затратами для наших акционеров", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Сэмюэла ди Пьяццы (Samuel A. Di Piazza, Jr.).