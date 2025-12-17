Рейтинг@Mail.ru
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix - РИА Новости, 17.12.2025
15:43 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/biznes-2062679832.html
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix - РИА Новости, 17.12.2025
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix
Совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести эту компанию за 108... РИА Новости, 17.12.2025
Warner Bros. рекомендовал акционерам поддержать слияние с Netflix

Совдир Warner Bros. рекомендовал отклонить предложение Paramount в $108 млрд

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance приобрести эту компанию за 108 миллиардов долларов и поддержать - слияние с Netfilx, следует из пресс-релиза Warner Bros.
"Warner Bros. Discovery, Inc сегодня объявила о том, что ее совет директоров единогласно постановил, что тендерное предложение, выдвинутое Paramount Skydance 8 декабря 2025 года, не отвечает интересам WBD и ее акционеров, а также не соответствует критериям "превосходного предложения" в соответствии с условиями соглашения о слиянии WBD с Netflix, объявленного 5 декабря 2025 года", - говорится там.
