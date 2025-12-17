https://ria.ru/20251217/bespilotniki-2062783726.html
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.12.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
Средства ПВО за 3 часа сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожили 30 украинских беспилотников
МО: средства ПВО за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 дронов ВСУ