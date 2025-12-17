Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 17.12.2025
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 22 БПЛА - над территорией Ростовской области, десять БПЛА - над территорией Воронежской области, восемь БПЛА - над территорией Саратовской области, восемь БПЛА - над акваторией Азовского моря, восемь БПЛА - над акваторией Черного моря, четыре БПЛА - над территорией Волгоградской области и три БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении ведомства.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
