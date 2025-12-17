https://ria.ru/20251217/bespilotniki-2062535714.html
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.12.2025
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 94 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
ростовская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
краснодарский край
ростовская область
воронежская область
ПВО ночью сбила 94 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью сбили 94 БПЛА ВСУ