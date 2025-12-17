Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 17.12.2025
06:24 17.12.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атаку БПЛА отразили в семи районах Ростовской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
ростовская область
новошахтинск
тацинский район
юрий слюсарь
ростовская область
новошахтинск
тацинский район
происшествия, ростовская область, новошахтинск, тацинский район, юрий слюсарь
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск, Тацинский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Атаку БПЛА отразили в семи районах Ростовской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Кроме того, в станице Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. Предварительно, люди не пострадали.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В результате атаки БПЛА на Кубани пострадали два человека
ПроисшествияРостовская областьНовошахтинскТацинский районЮрий Слюсарь
 
 
Заголовок открываемого материала