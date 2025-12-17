https://ria.ru/20251217/bespilotniki-2062531506.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атаку БПЛА отразили в семи районах Ростовской области, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 17.12.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области