На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
09:37 17.12.2025
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани и вызвали возгорание на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар потушен, сообщили в оперативном... РИА Новости, 17.12.2025
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за обломков БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани и вызвали возгорание на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар потушен, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ. Пострадавших нет. В результате произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 квадратных метров, которое оперативно потушили", - говорится в сообщении.
