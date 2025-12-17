https://ria.ru/20251217/bespilotnik-2062549152.html
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани и вызвали возгорание на площади 100 квадратных метров, сейчас пожар потушен, сообщили в оперативном... РИА Новости, 17.12.2025
На территории НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар из-за обломков БПЛА