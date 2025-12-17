FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ключевым представителем от Европы на переговорах по Украине в Берлине стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет газета Ключевым представителем от Европы на переговорах по Украине в Берлине стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет газета Financial Times

Как отмечает Financial Times, cоюзники Мелони в ЕС надеются, что она останется такой фигурой в преддверии саммита объединения.

"Ей ясно дают понять, что именно здесь она должна быть", — заявил высокопоставленный европейский дипломат.

Неназванный немецкий чиновник добавил, что Европе предстоит решающая неделя, которая действительно может определить значимость ЕС как международного игрока.

"Италия весьма важна в этом отношении", — добавил собеседник издания.

Саммит ЕС запланирован на 18-19 декабря. Еврокомиссия рассчитывает добиться на нем решения об использовании российских активов.

В конце прошлой недели в Берлине прошла встреча с участием Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера . Там обсуждался план по украинскому урегулированию из 20 пунктов. По итогам Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. На этой неделе в Берлине состоялся второй раунд переговоров.

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.

По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.