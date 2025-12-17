Рейтинг@Mail.ru
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине
09:33 17.12.2025 (обновлено: 13:10 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/berlin-2062547996.html
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине
Ключевым представителем от Европы на переговорах по Украине в Берлине стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
сша
берлин (город)
стив уиткофф
джорджа мелони
владимир зеленский
евросоюз
россия
сша
берлин (город)
в мире, россия, сша, берлин (город), стив уиткофф, джорджа мелони, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, США, Берлин (город), Стив Уиткофф, Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Евросоюз
FT назвала ключевого игрока от ЕС на переговорах в Берлине по Украине

FT: Мелони на переговорах в Берлине была представлена как ключевой игрок

© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ключевым представителем от Европы на переговорах по Украине в Берлине стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет газета Financial Times.
"В понедельник вечером Владимир Зеленский оказался в окружении европейских лидеров, но рядом — прямо в центре переговоров — сидела Джорджа Мелони. <…> В дипломатической хореографии такие решения о рассадке имеют значение: на том ужине в Берлине, где обсуждалась безопасность Украины и континента, лидер Италии была представлена ​​как ключевой европейский игрок", — говорится в статье.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский во время встречи в Риме. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
10 декабря, 17:55
Как отмечает Financial Times, cоюзники Мелони в ЕС надеются, что она останется такой фигурой в преддверии саммита объединения.
"Ей ясно дают понять, что именно здесь она должна быть", — заявил высокопоставленный европейский дипломат.
Неназванный немецкий чиновник добавил, что Европе предстоит решающая неделя, которая действительно может определить значимость ЕС как международного игрока.
"Италия весьма важна в этом отношении", — добавил собеседник издания.
Саммит ЕС запланирован на 18-19 декабря. Еврокомиссия рассчитывает добиться на нем решения об использовании российских активов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине
1 марта, 02:44
В конце прошлой недели в Берлине прошла встреча с участием Зеленского, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Там обсуждался план по украинскому урегулированию из 20 пунктов. По итогам Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. На этой неделе в Берлине состоялся второй раунд переговоров.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Мелони призвала сосредоточиться на американском плане по Украине
23 ноября, 21:14
 
В миреРоссияСШАБерлин (город)Стив УиткоффДжорджа МелониВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
