Белоусов рассказал о создании проектного офиса по инновациям в 2026 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На базе Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан проектный офис по инновационным проектам, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании МО РФ.

"В следующем году предстоит создать специальный проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", - сказал он.